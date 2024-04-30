Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус поделился своими ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

По словам Маттеуса, он хотел бы увидеть в финале Лиги чемпионов две немецкие команды – «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

«Я хочу увидеть немецкий финал в Лондоне. Это была бы замечательная история, спустя одиннадцать лет после победы «Баварии» над «Боруссией» в финале Лиги чемпионов с решающим голом Роббена», - слова Маттеуса приводит немецкий Welt.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» будет играть против «Реала», а «Боруссия» - против «ПСЖ».