Рюдигер: «Я сокрушу Мбаппе»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о возможной встрече с Килианом Мбаппе в финале Лиги чемпионов.
«Если мы будем играть против Мбаппе в финале, то победим его. Если Мбаппе попытается меня обыграть, я сокрушу его», - сказал со смехом Рюдигер, чьи слова приводит CentreGoals.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» будет играть против «Баварии», а «ПСЖ» - против дортмундской «Боруссии».
Стоит сказать, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» и стать одноклубником Антонио Рюдигера.
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