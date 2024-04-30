Рюдигер: «Я сокрушу Мбаппе»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о возможной встрече с Килианом Мбаппе в финале Лиги чемпионов.

«Если мы будем играть против Мбаппе в финале, то победим его. Если Мбаппе попытается меня обыграть, я сокрушу его», - сказал со смехом Рюдигер, чьи слова приводит CentreGoals.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» будет играть против «Баварии», а «ПСЖ» - против дортмундской «Боруссии».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» и стать одноклубником Антонио Рюдигера.

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