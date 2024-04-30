Зидан назвал противостояние «Реала» и «Баварии» европейской классикой

Экс-полузащитник и тренер «Реала», чемпион мира и Европы Зинедин Зидан намекнул на то, что мадридский клуб пройдёт «Баварию» и выйдет в финал Лиги чемпионов. Об этом он рассказал в интервью The Athletic.

«Просто не будет. У этого противостояния статус европейской классики. Но «Реал» - это «Реал», - приводит издание слова французского специалиста.

Первая встреча между командами в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт 30 апреля в Мюнхене. Стартовый свисток раздастся в 22.00 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на 8 мая в Мадриде.

Другую пару полуфиналистов составили дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».