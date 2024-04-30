Терзич высказался о дуэли с «ПСЖ»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал комментарий по поводу противостояния с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Основная цель на завтра – получить небольшое преимущество. Но нам придётся упорно работать в течение всех 180 минут, чтобы воплотить в жизнь нашу большую месту», - сказал Терзич на пресс-конференции.

Как известно, первый матч против «ПСЖ» для «Боруссии» будет домашним. Команды сразятся в Дортмунде 1 мая. Ответный поединок в Париже состоится 7 мая.

Отметим, что вторую путёвку в финал Лиги чемпионов будут разыгрывать «Бавария» и «Реал».