Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Терзич высказался о дуэли с «ПСЖ»

30 Апреля 2024 • 14:47 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
1 2.80 X 3.65 2 2.40
01.05 22:00

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал комментарий по поводу противостояния с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Основная цель на завтра – получить небольшое преимущество. Но нам придётся упорно работать в течение всех 180 минут, чтобы воплотить в жизнь нашу большую месту», - сказал Терзич на пресс-конференции.

Как известно, первый матч против «ПСЖ» для «Боруссии» будет домашним. Команды сразятся в Дортмунде 1 мая. Ответный поединок в Париже состоится 7 мая.

Отметим, что вторую путёвку в финал Лиги чемпионов будут разыгрывать «Бавария» и «Реал».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Эдин Терзич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Апреля
03:48
«Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов
29 Апреля
21:20
Прогноз на точный счёт матча Боруссия Дортмунд – ПСЖ Лиги чемпионов – 1 мая 2024
10:30
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
24 Апреля
14:57
Новосельцев: «Мбаппе может стать звездой в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала»
22 Апреля
21:22
Игрок «Рубина» Безруков: «Ройс заслужил взять Лигу чемпионов» 2
21 Апреля
10:55
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов
20 Апреля
15:22
«Манчестер Юнайтед» может болеть за «Боруссию» в матчах с «ПСЖ» - известна причина
19 Апреля
23:26
«ПСЖ» надеется оформить чемпионство в Лиге 1 до первого матча с «Боруссией»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.04.24 в 22:00
Бавария Бавария
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.22 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
14:47 · Лига чемпионов
Терзич высказался о дуэли с «ПСЖ»
12:37 · Германия. Бундеслига
Сарагоса оценил шансы «Баварии» в матче с «Реалом»
09:36 · Германия. Бундеслига
Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
08:36 · Лига чемпионов
Хави Мартинес оценил шансы «Баварии» пройти «Реал»
08:30 · Лига чемпионов
Анчелотти вспомнил, как «Реал» разгромил «Баварию» 4:0
03:48 · Испания. Ла Лига
«Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов
03:22 · Лига чемпионов
Вальверде рассказал, чем матчи с «Баварией» будут отличаться от игр с «Манчестер Сити» 1
00:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обеспечила себе путёвку в Лигу чемпионов
29 Апреля
20:40 · Лига чемпионов
Анчелотти отреагировал на слова Тухеля о том, что Гнабри забьёт «Реалу»
20:35 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Рады, что Милитао и Куртуа вернулись после травм»
20:28 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Реал» очень уважает «Баварию» 1
20:23 · Лига чемпионов
Вальверде: «Мусиала ознаменует эпоху, его трудно остановить»
18:38 · Германия. Бундеслига
Романо: «Мусиала снова тренируется с «Баварией», Лаймер – также в строю»
17:31 · Лига чемпионов
Маттеус: «Бавария» имеет небольшое преимущество над «Реалом»
16:33 · Лига чемпионов
Тухель: «Гнабри забьёт «Реалу»
Все новости
Рекомендуем