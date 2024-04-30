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Хави Мартинес оценил шансы «Баварии» пройти «Реал»

30 Апреля 2024 • 08:36 Комментировать

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес высказал мнение о предстоящем противостоянии между немецким грандом и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Хочу, чтобы «Бавария» вышла в полуфинал. Шансы в этой паре 50 на 50. Мюнхенцы в Германии не смогли выиграть титул, столкнувшись с «Байером». Пусть «Реал» не думает, что у «Баварии» такой уровень, который отображает таблица Бундеслиги. Мюнхенцы могут преподнести сюрприз», - передает слова Мартинеса газета Marca.

Первый матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 30 апреля, в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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