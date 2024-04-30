Хави Мартинес оценил шансы «Баварии» пройти «Реал»

«Хочу, чтобы «Бавария» вышла в полуфинал. Шансы в этой паре 50 на 50. Мюнхенцы в Германии не смогли выиграть титул, столкнувшись с «Байером». Пусть «Реал» не думает, что у «Баварии» такой уровень, который отображает таблица Бундеслиги. Мюнхенцы могут преподнести сюрприз», - передает слова Мартинеса газета Marca.