Анчелотти вспомнил, как «Реал» разгромил «Баварию» 4:0

«Конечно, это прекрасное воспоминание. Но сейчас будет совсем другая история. Мы с полной уверенностью в себе подходим к первому поединку. Понимаем, что нам будет противостоять очень сильный соперник. Мы рады быть здесь – в полуфинале Лиги чемпионов», - передает слова итальянского специалиста AS.