Анчелотти вспомнил, как «Реал» разгромил «Баварию» 4:0

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил о разгромной победе «сливочных» над мюнхенской «Баварией» в сезоне-2013/2014. Тогда испанцы уверенно одолели немцев со счетом 4:0.
«Конечно, это прекрасное воспоминание. Но сейчас будет совсем другая история. Мы с полной уверенностью в себе подходим к первому поединку. Понимаем, что нам будет противостоять очень сильный соперник. Мы рады быть здесь – в полуфинале Лиги чемпионов», - передает слова итальянского специалиста AS.
Первый поединок между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 30 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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