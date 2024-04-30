Вальверде рассказал, чем матчи с «Баварией» будут отличаться от игр с «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде назвал отличие «Баварии» от «Манчестер Сити».

В ответной встрече четвертьфинального противостоянии команда Карло Анчелотти была вынуждена отдать инициативу «горожанам»: английский коллектив владел мячом 68% времени и значительно превзошёл гранда Ла Лиги по количеству ударов (33:8), однако «сливочные» удержали ничью до серии пенальти, где оказались точнее. В полуфинале мадридцам предстоит сыграть с «Баварией».

«На этот раз нам нужно постараться завладеть инициативой, чего не хватало в четвертьфинале, где мы почти не касались мяча», – высказался Вальверде на пресс-конференции в преддверии матча с «Баварией».

Первый поединок «Реала» с мюнхенцами пройдёт в Германии 30 апреля.