Когда Гнабри выйдет за «Баварию» закапывать «Реал»: Возможные составы на полуфинал Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» примет у себя дома мадридский «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет примерные составы на эту встречу.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Дайер, де Лигт, Киммих, Горецка, Павлович, Гнабри, Мусиала, Мюллер, Кейн.

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Тчуамени, Васкес, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Беллингем.

У «Реала» дисквалифицирован из-за жёлтых карточек Дани Карвахаль. Давняя травма у Давида Алабы. Тибо Куртуа вроде как готовится выйти в старте в следующем туре чемпионата Испании с «Кадисом».

В «Баварии» у Конрада Лаймера вывих лодыжки, у Маттейса де Лигта повреждение связки колена. На предматчевой пресс-конференции Томас Тухель допустил их появление на поле.

Про Сержа Гнабри главный тренер «Баварии» вообще сказал, что тот забьёт «Реалу». Наверно, Гнабри успел восстановиться от повреждения. Травмы в стане мюнхенцев у Кингсли Комана, Лероя Сане, Саши Боэ.

Матч между «Баварией» и «Реалом» на «Альянц Арене» начнётся сегодня, 30 апреля, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов