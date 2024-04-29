Анчелотти отреагировал на слова Тухеля о том, что Гнабри забьёт «Реалу»

Карло Анчелотти, наставник «Реала», высказался относительно слов рулевого «Баварии» Томаса Тухеля о забитом мяче Сержа Гнабри в предстоящем матче.

Напомним, Тухель ранее выразил уверенность в том, что полузащитник мюнхенской команды Серж Гнабри сможет отличиться в матче с «Реалом».

- Гнабри может забивать голы точно также, как Мусиала, Кейн и Сане. У Винисиуса тоже есть шансы забить. У «Баварии» футболисты мирового класса, мы их уважаем, - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдёт во вторник, 30 апреля, а ответная – 8 мая в Мадриде.