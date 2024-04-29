Анчелотти: «Рады, что Милитао и Куртуа вернулись после травм»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возвращении в строй защитника Эдера Милитао.

Напомним, завтра, 30 апреля, состоится первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом», матч пройдёт на «Альянц-Арене» и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Мы очень рады, что Милитао, а также Тибо Куртуа вернулись после травм. Эдер уже сыграл в матче против «Реал Сосьедада» и сможет сыграть в завтрашнем матче, - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Милитао не выходил на поле на протяжении восьми месяцев, у бразильца был разрыв крестообразных связок колена.