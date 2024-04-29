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Анчелотти: «Рады, что Милитао и Куртуа вернулись после травм»

29 Апреля 2024 • 20:35 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
1 2.45 X 3.60 2 2.70
Через 23 ч. 58 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возвращении в строй защитника Эдера Милитао.

Напомним, завтра, 30 апреля, состоится первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом», матч пройдёт на «Альянц-Арене» и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Мы очень рады, что Милитао, а также Тибо Куртуа вернулись после травм. Эдер уже сыграл в матче против «Реал Сосьедада» и сможет сыграть в завтрашнем матче, - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Милитао не выходил на поле на протяжении восьми месяцев, у бразильца был разрыв крестообразных связок колена.


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Реал Мадрид Бавария Карло Анчелотти Тибо Куртуа Эдер Милитао ещё теги

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