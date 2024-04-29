Анчелотти: «Реал» очень уважает «Баварию»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался перед матчем против «Баварии».

Напомним, встреча между двумя грандами пройдёт во вторник в рамках полуфинала Лиги чемпионов, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Мы очень уважаем «Баварию». Они великолепно сыграли против «Арсенала», и мы делаем акцент на этих играх, а не на их сезоне в чемпионате Германии, - сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

«Бавария» в четвертьфинале турнира встречалась с «Арсеналом» и оказалась сильнее в двухматчевом противостоянии.

Напомним, что первая игра между «Баварией» и «Реалом» пройдёт в Мюнхене, а ответная в Мадриде 8 мая.