Вальверде: «Мусиала ознаменует эпоху, его трудно остановить»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в преддверии матча с «Баварией» высказался о игроке мюнхенской команды Джамале Мусиале.

Напомним, первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдёт во вторник, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Мусиалу очень трудно остановить. Он очень молод, но уже многого добился. Надеюсь, у нас получится завтра удачно против него сыграть. Мусиала – тот игрок, который ознаменует эпоху, - приводит слова уругвайского футболиста пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Мусиала провёл во всех турнирах 36 матчей, забил 12 голов и сделал семь ассистов.