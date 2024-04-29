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Лига чемпионов

Вальверде: «Мусиала ознаменует эпоху, его трудно остановить»

29 Апреля 2024 • 20:23 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в преддверии матча с «Баварией» высказался о игроке мюнхенской команды Джамале Мусиале.

Напомним, первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдёт во вторник, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Мусиалу очень трудно остановить. Он очень молод, но уже многого добился. Надеюсь, у нас получится завтра удачно против него сыграть. Мусиала – тот игрок, который ознаменует эпоху, - приводит слова уругвайского футболиста пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Мусиала провёл во всех турнирах 36 матчей, забил 12 голов и сделал семь ассистов.

 

 

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