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Маттеус: «Бавария» имеет небольшое преимущество над «Реалом»

29 Апреля 2024 • 17:31 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
1 2.45 X 3.60 2 2.70
30.04 22:00

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался по поводу противостояния мюнхенцев с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» имеет небольшое преимущество над «Реалом». «Реалу» повезло пройти «Манчестер Сити» - лучшую команду мира.

К тому же я слышал, что настроение в раздевалке «Баварии» стало лучше, чем было в течение длительного времени. Тухель и игроки на одной волне. Так было не всегда», - сказал Маттеус немецкому Sky.

Первый матч между «Баварией» и «Реалом» пройдёт во вторник, 30 апреля. Стартовый свисток в Мюнхене прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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