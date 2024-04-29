Тухель: «Гнабри забьёт «Реалу»

Наставник мюнхенской «Баварии» уверен, что вингер команды Серж Гнабри сможет отличиться в предстоящем матче с мадридским «Реалом».

— Серж Гнабри забьет завтра. Это произойдет. Не знаю, откуда я знаю это, но это произойдет, — цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 17 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет один голевой пас.

Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдет 30 апреля. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию игры.