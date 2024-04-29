Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»

29 Апреля 2024 • 16:05 Комментировать

На страницах портала Goal был опубликован новый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. Первое место продолжает удерживать атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Вторая строчка у Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а тройку замыкает Гарри Кейн из «Баварии».

Дальше в топ-10 идут Фил Фоден, Винисиус Жуниор, Флориан Вирц, Эрлинг Холанн, Родри, Родриго и Букайо Сака. Как видим, за последние недели Холанн опустился на седьмую строчку.

Лионель Месси замыкает рейтинг из 20 футболистов. А Криштиану Роналду в топ-20 больше нет, хотя ещё недавно португалец здесь фигурировал.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Золотой Мяч Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
16:33 · Лига чемпионов
Тухель: «Гнабри забьёт «Реалу»
16:05 · Лига чемпионов
Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»
16:02 · Германия. Бундеслига
Тухель: Победа в Лиге чемпионов компенсирует всё, что произошло в этом сезоне 1
15:38 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, что нужно «Баварии» для победы над «Реалом»
15:36 · Лига чемпионов
Тухель: «Эволюция Беллингема невероятна»
15:26 · Лига чемпионов
Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков
15:23 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера»
14:58 · Германия. Бундеслига
Тухель вспомнил матчи с «Реалом» во время пребывания в «Челси»
14:40 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Игроки «Реала» часто меняются позициями»
14:27 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче»
11:54 · Германия. Бундеслига
Киммих: «К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии»
11:49 · Лига чемпионов
Английские судьи обслужат матч «Боруссия» - «ПСЖ»
11:42 · Германия. Бундеслига
Киммих оценил прогресс Беллингема в «Реале»
11:13 · Германия. Бундеслига
Киммих назвал фаворита предстоящих матчей с «Реалом»
10:30 · Германия. Бундеслига
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
Все новости
Рекомендуем