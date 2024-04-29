Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»

На страницах портала Goal был опубликован новый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. Первое место продолжает удерживать атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Вторая строчка у Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а тройку замыкает Гарри Кейн из «Баварии».

Дальше в топ-10 идут Фил Фоден, Винисиус Жуниор, Флориан Вирц, Эрлинг Холанн, Родри, Родриго и Букайо Сака. Как видим, за последние недели Холанн опустился на седьмую строчку.

Лионель Месси замыкает рейтинг из 20 футболистов. А Криштиану Роналду в топ-20 больше нет, хотя ещё недавно португалец здесь фигурировал.