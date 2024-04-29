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Тухель: «Эволюция Беллингема невероятна»

29 Апреля 2024 • 15:36 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
1 2.45 X 3.60 2 2.70
30.04 22:00

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался об игре полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Я не люблю говорить об отдельных игроках, но эволюция Джуда невероятна. У него характер победителя, на него никак не влияет большой груз ответственности. Мы осознаем, что это отличный игрок. Постараемся его остановить», — приводит слова Тухеля Diario AS.

В текущем сезоне 20-летний Беллингем забил 21 мяч и оформил десять ассистов в 36 матчах во всех турнирах.

Завтра, 30 апреля, «Бавария» примет «Реал» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по мск.

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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