Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в преддверии матча Лиги чемпионов с «Реалом» ответил на вопрос о состоянии травмированных футболистов.

— У меня нет стопроцентной информации. Мы ждем результатов финальных тестов. Лаймер выглядит хорошо. Думаю, что де Лигт и Упамекано пока не готовы, по Мусиале и Сане решение будет принято в последнюю минуту, — приводит слова Тухеля Diario AS.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится завтра, 30 апреля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.