Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Английские судьи обслужат матч «Боруссия» - «ПСЖ»

29 Апреля 2024 • 11:49 Комментировать

Назначена судейская бригада на первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным рефери встречи назначен британец Энтони Тэйлор. Помощники - Гари Бесуик, Адам Нанн. Система ВАР - Стюарт Эттуэлл, АВАР – Дэвид Кут. Четвертый судья - Эспен Эскос (Норвегия).

Напомним, что первая встреча между «Боруссией» и «ПСЖ» состоится в среду, 1 мая, на стадионе в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет на следующей неделе в Париже.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Энтони Тэйлор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Клопп прокомментировал ссору с Салахом Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство Модрич сравнялся с Роберто Карлосом по матчам за «Реал» – выше только два неиспанских игрока
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
11:54 · Германия. Бундеслига
Киммих: «К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии»
11:49 · Лига чемпионов
Английские судьи обслужат матч «Боруссия» - «ПСЖ»
11:42 · Германия. Бундеслига
Киммих оценил прогресс Беллингема в «Реале»
11:13 · Германия. Бундеслига
Киммих назвал фаворита предстоящих матчей с «Реалом»
10:30 · Германия. Бундеслига
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
09:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обратилась с просьбой к болельщикам перед матчем с «Реалом»
00:22 · Лига чемпионов
Горецка: «Реал» способен забить два гола, не создав ни одного опасного момента»
28 Апреля
23:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о досрочном попадании «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов: «Вау!»
22:50 · Испания. Ла Лига
Гюлер назвал одну из своих главных целей в «Реале»
22:26 · Лига чемпионов
Спортивный директор «Баварии» назвал разницу между «Реалом» и «Арсеналом»
17:41 · Лига чемпионов
«Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
13:06 · Лига чемпионов
«Реал» или «Бавария»: Эффенберг назвал финалиста Лиги чемпионов 1
12:52 · Лига чемпионов
Луис Энрике: «ПСЖ» выйдет в финал Лиги чемпионов»
08:38 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал победу «Баварии» и вспомнил о «Реале»
27 Апреля
22:55 · Лига чемпионов
Кейн надеется забить несколько голов «Реалу» 1
Все новости
Рекомендуем