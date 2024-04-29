Английские судьи обслужат матч «Боруссия» - «ПСЖ»

Назначена судейская бригада на первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным рефери встречи назначен британец Энтони Тэйлор. Помощники - Гари Бесуик, Адам Нанн. Система ВАР - Стюарт Эттуэлл, АВАР – Дэвид Кут. Четвертый судья - Эспен Эскос (Норвегия).

Напомним, что первая встреча между «Боруссией» и «ПСЖ» состоится в среду, 1 мая, на стадионе в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет на следующей неделе в Париже.