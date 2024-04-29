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Горецка: «Реал» способен забить два гола, не создав ни одного опасного момента»

29 Апреля 2024 • 00:22 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
1 2.35 X 3.65 2 2.80
30.04 22:00

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом».

30 апреля команды встретятся в Мюнхене, а 8 мая в Мадриде состоится ответная игра, в которой решится судьба путёвки в финал Лиги чемпионов.

«Думаю, как и в матчах с «Арсеналом», против «Реала» будут отрезки, когда нам придётся страдать и терпеть. Очень важно успешно преодолеть эти периоды давления. «Реал» способен забить два гола, не создав ни одного по-настоящему опасного момента. Игроки этой команды обладают выдающимся индивидуальным мастерством и невероятным менталитетом. Нас ждёт серьёзное испытание», – сказал в интервью Kicker Горецка.

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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