Спортивный директор «Баварии» назвал разницу между «Реалом» и «Арсеналом»

Макс Эберль, занимающий должность спортивного директора «Баварии», высказался о противостоянии с мадридским «Реалом».

Мюнхенцы примут «сливочных» в родных стенах 30 апреля в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, ответная встреча состоится в Испании 8 мая. На предыдущий стадии коллектив Томаса Тухеля одолел лондонский «Арсенал» – 3:2 по сумме двух игр.

«Разница в матчах с «Арсеналом», возможно, заключалась в том, что мы более опытны. В противостоянии с «Реалом» у нас не будет такого преимущества, поскольку у соперника не меньше опыта, чем у нас. Но у нас определённо будут шансы. Я бы сказал, что 50 на 50», – цитируют испанские СМИ Эберля.