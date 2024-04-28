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Лига чемпионов

«Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль

28 Апреля 2024 • 17:41 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
1 2.35 X 3.65 2 2.80
30.04 22:00

«Реал» опубликовал список футболистов, которые отправятся на игру Лиги чемпионов против «Баварии». Стоит сказать, что в списке есть дисквалифицированный Даниэль Карвахаль, а также восстанавливающиеся после травм Тибо Куртуа и Давид Алаба. Очевидно, они едут в Мюнхен в качестве зрительской поддержки.

Полный список игроков «Реала» выглядит так: Куртуа, Лунин, Кепа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Васкес, Фран, Рюдигер, Менди – Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Гюлер – Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим.

Матч «Бавария» - «Реал» проведёт во вторник, 30 апреля.

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