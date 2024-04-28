«Реал» или «Бавария»: Эффенберг назвал финалиста Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Германии Штефан Эффенберг поделился прогнозом на противостояние между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Реалу» повезло с «Манчестер Сити». Когда побеждаешь в серии 11-метровых, глупо это отрицать. Мой прогноз на полуфинал «Бавария» - «Реал»? Будет дополнительное время, и мюнхенцы выиграют по пенальти», - передает слова Эффенберга AS.

Напомним, что первый поединок полуфинального противостояния состоится 30 апреля на стадионе в Мюнхене. Ответная встреча пройдет через неделю на мадридской арене «Сантьяго Бернабеу».