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Лига чемпионов

Луис Энрике: «ПСЖ» выйдет в финал Лиги чемпионов»

28 Апреля 2024 • 12:52 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем противостоянии с дортмундской «Боруссией» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Нам не хватает двух трофеев, мы сделаем все, чтобы их выиграть. Уверен, что «ПСЖ» выйдет в финал Лиги чемпионов. Это наша главная цель. Нас очень тяжело превзойти технически, морально и тактически. Об этом говорит статистика», - передает слова испанского тренера газета Marca.

Первый матч полуфинала состоится на стадионе в Дортмунде 1 мая. Ответная встреча пройдет в Париже через неделю. Оба поединка начнутся в 22:00 по московскому времени.

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