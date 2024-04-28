Луис Энрике: «ПСЖ» выйдет в финал Лиги чемпионов»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем противостоянии с дортмундской «Боруссией» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Нам не хватает двух трофеев, мы сделаем все, чтобы их выиграть. Уверен, что «ПСЖ» выйдет в финал Лиги чемпионов. Это наша главная цель. Нас очень тяжело превзойти технически, морально и тактически. Об этом говорит статистика», - передает слова испанского тренера газета Marca.
Первый матч полуфинала состоится на стадионе в Дортмунде 1 мая. Ответная встреча пройдет в Париже через неделю. Оба поединка начнутся в 22:00 по московскому времени.
Бан пользователя