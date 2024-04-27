Кейн надеется забить несколько голов «Реалу»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался перед первым полуфинальном матчем против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

- Сколько забью «Реалу»? Надеюсь, удастся забить несколько голов. Сейчас я нахожусь в отличной форме. Если партнёры будут играть на меня также, как во время всего сезона, то всё будет хорошо, - цитирует английского нападающего Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Кейна 40 голов и 13 результативных передач на своих одноклубников в 41 матче за «Баварию».

Первая встреча между «Баварией» и «Реалом» пройдёт 30 апреля в Мюнхене, ответная игра состоится в Мадриде 8 мая.