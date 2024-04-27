Тухель: «Матчи против Анчелотти всегда являются особенными»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Матчи против Карло Анчелотти всегда являются особенными. Мы будем стараться доставить проблемы его подопечным. У нас равные шансы на выход в финал Лиги чемпионов, но нам нужна поддержка наших болельщиков», — цитирует Тухеля Bayern&Germany.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдет 30 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на 8 мая.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который уже покинул текущий розыгрыш.