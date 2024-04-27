Фанаты обсуждают реакцию Дембеле на удаление Хави

Недавно в четвертьфинале Лиги чемпионов сражались «Барселона» и «ПСЖ». По ходу ответного матча главный тренер каталонской команды Хави получил красную карточку за эмоциональную реакцию на решение судьи.

Теперь на RMC Sport было опубликовано интересное видео с того матча. На нём видео, что когда арбитр показал Хави карточку красного цвета, вингер «ПСЖ» Усман Дембеле начал аплодировать. Реакция футболиста стала обсуждаемой в социальных сетях. Ранее Дембеле работал с Хави, но в прошлом году он решил перебраться из «Барселоны» в «ПСЖ».

Кстати, Хави недавно рассказывал о том, что он связывался с Дембеле, когда «Барселона» и «ПСЖ» попали друг на друга при жеребьёвке.