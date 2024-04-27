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Тухель уверен, что Гнабри забьёт «Реалу» в Лиге чемпионов

27 Апреля 2024 • 15:00 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
30.04 22:00

Главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель уверен, что вингер его команды Серж Гнабри проявит себя в матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первая встреча пройдёт 30 апреля в Мюнхене, ответная - 8 мая в Мадриде. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что Гнабри не выходил на поле с 9 апреля, после того, как получил повреждение.

- Гнабри сыграет с «Реалом» и забьёт гол во вторник.

Сане? Нам нужно посмотреть, в какой форме он подойдёт к матчу, пока что обойдёмся без прогнозов, - цитирует Тухеля пресс-служба «Баварии».

 


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