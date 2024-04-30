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Лига чемпионов

«Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24

30 Апреля 2024 • 11:50 Комментировать

Кажется, ещё совсем недавно мы обсуждали итоги четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, а уже скоро нас ждут полуфинальные баталии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает обсудить предматчевые расклады, выделить фаворитов и понять, что не всё так однозначно.

Фавориты

Для начала давайте обратимся к букмекерским котировкам, чтобы выяснить, кого специалисты из мира беттинга считают фаворитом на победу в ЛЧ. Затем сравним их мнение с тем, что будет представлено в тексте. Итак, достаточно явным фаворитом на победу в главном европейском турнире букмекеры называют мадридский «Реал», что в целом неудивительно. На победу «сливочных» предлагают ставить с коэффициентом 2.3.

На втором месте расположился «ПСЖ». Потенциальный триумф Килиана Мбаппе и команды букмекеры оценивают в коэффициент 3.5. На третьем месте «Бавария», на которую предлагают ставить за 4, а вот в успех «Боруссии» из Дортмунда не верят совсем – её победа в Лиге чемпионов оценивается 12 к 1.

Пары

«Боруссия» – «ПСЖ»

На первый взгляд, парижане тут смотрятся намного статуснее своих соперников из Дортмунда. У подопечных Луиса Энрике есть множество козырей, которые они продемонстрировали в матче с «Барселоной». В атаке есть ярко-выраженный лидер Килиан Мбаппе. Кто-то скажет, что он уже сидит на чемоданах перед отправкой в Мадрид, однако разве плохо напоследок принести Парижу долгожданный первый кубок Лиги чемпионов в истории? К тому же наконец-то заиграл Усман Дембеле, прорыва которого болельщики ждали на протяжении всего сезона. По именам нападение «ПСЖ» смотрится вообще очень солидно. Тут на замену выходят Асенсио и Коло Муани, которые в большинстве европейских клубов выходили бы исключительно в старте. В центре полузащиты тоже нет особых проблем. Матч с «Барсой» показал, что парижане могут играть в разный футбол, перестраиваясь на ходу. Но не всё так однозначно. За 2 матча с «Барселоной» Париж пропустил аж 4 гола. И давайте признаем, что в этом сезоне «Барселона» не сильнейшая команда Европы. Да, команда Хави постепенно выходит из кризиса, но есть ощущение, что полностью ещё она оттуда не вышла. То есть «ПСЖ» пропустил 4 гола от кризисной команды, которая вряд ли претендовала на победу в ЛЧ, а значит, защитные действия команды Энрике оставляют желать лучшего. Об этом говорят и результаты в не самом сильном французском чемпионате. За последние десять матчей лишь в двух парижане смогли остаться с нулём в графе пропущенных.

«Боруссия» же удивила очень многих в матчах 1/4 финала. Предварительно практически все считали «Атлетико» фаворитом, но второй матч в Дортмунде, где «Боруссия», окрылённая мощнейшей поддержкой фанатов, переиграла «матрасников», расставил всё на свои места. Сейчас у Дортмунда коллектив, где сложно выделить каких-то ярких звёзд. Но у них есть команда! К тому же есть магия домашнего стадиона с сумасшедшей поддержкой. С голами у команды Эдина Терзича всё в порядке. За последние десять матчей «Боруссия» лишь раз не смогла отличиться – это был неудачный матч «шмелей» против Штутгарта. Плюс из десяти матчей три игры Дортмунд смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Поэтому не стоит списывать «Боруссию» раньше времени. Я бы расставил тут шансы как 50 на 50, а вот букмекеры не согласны с такой трактовкой. На проход «ПСЖ» предлагают поставить с кэфом 1.47, а на проход «Боруссии» – с коэффициентом 2.7.

«Реал» – «Бавария»

Встречи «Реала» и «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов стали уже классикой. За 10 лет команды трижды встречались в рамках плей-офф главного европейского турнира, и все три раза дальше проходил «Реал». Синдром неудобного соперника – это зачастую рабочая ситуация, которая бывает нередко в спорте. К тому же сейчас «Реал» и «Бавария» находятся на разных ступенях иерархической лестницы клубов. Этот сезон для мюнхенцев можно назвать худшим за последние годы. «Бавария» лишилась шансов на чемпионство в Германии, «Байер» Хаби Алонсо прервал мюнхенскую гегемонию. Конфликты, возможное увольнение тренера, потенциальные уходы игроков – в этом году «Бавария» стала ньюсмейкером для громких скандальных тем в прессе. Наверное, не так много можно было прочитать положительных новостей из стана мюнхенцев, тем не менее «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов. Уверен, что команда, которой нечего терять, будет заряжена на максимум. И тут на второй план даже уходят прошлые результаты и форма команды. Да, «Бавария» много пропускает, но в Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля достаточно легко прошла «Лацио», а после справилась с очень крепким и сильным «Арсеналом», который, кстати говоря, бьётся за титул в Английской премьер-лиге.

Но, как часто говорит один из наших экспертов Александр Мостовой, «Реал» есть «Реал». Сейчас команда Карло Анчелотти слишком хороша. Плюс ко всем своим сильным сторонам «Реал» сейчас с отличным приподнятым настроением и боевым духом. «Сливочные» одолели главного фаворита всей Лиги чемпионов и, наверное, сильнейший клуб мира – «Манчестер Сити». А следом одержали верх над своим принципиальным соперником – «Барселоной», тем самым по факту оформив чемпионство в Испании. Когда вопрос о триумфаторе Ла Лиги уже практически снят, банда Анчелотти спокойно может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Так что «Реал» тоже будет максимально мотивированным. При прочих равных «Реал» смотрится гораздо предпочтительнее «Баварии».

У Тухеля нет явных проблем с составом, но есть проблемы с игрой. Кейн, Киммих, Горецка, Нойер и так далее – никто из них не играет на том уровне, который от них ждали в начале сезона. Вряд ли за несколько дней Тухель сможет перестроить игру и заставить парней заиграть так, как они могут. Остаётся уповать лишь на мотивацию, которой, повторюсь, у «Реала» тоже предостаточно. «Бавария» не умеет играть от обороны, а если мюнхенцы захотят сыграть исключительно в атаку и в открытый футбол, то их, скорее всего, ждёт неприятный сюрприз. Винисиус, Родриго и Беллингем – монстры контратак. Туда же можно отнести и Браима Диаса. «Реал» слишком комфортно чувствует себя при игре вторым номером. Первым номером команда Анчелотти тоже способна запросто сыграть. Так что в этой паре выделим «Реал» явным фаворитом. При этом букмекеры оценивают шансы команд не так равнозначно, как это вижу я. На проход «Баварии» можно поставить на коэффициент 2.25, а «Реала» – на 1.65. Я бы оценил шансы «сливочных» гораздо выше. Предположим... 75 на 35 в пользу «Реала».

Итог

Мое мнение немного разошлось с мнениями букмекеров. Шансы на проход «Боруссии» в финал кажутся мне чуть выше, чем шансы «Баварии» на подобный успех. Но в чём мы сошлись – «Реал» главный фаворит всего турнира. Кто бы что ни говорил, после вылета «Сити» именно «Реал» смотрится самой цельной, стабильной и сильной командой. Итак, ждём финал «Реал» – «Боруссия»/«ПСЖ». А как будет на самом деле – покажут лишь результаты. Спорт – это мир, в котором может случиться всё. Именно за непредсказуемость мы его и любим.

Николай Алексеев


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