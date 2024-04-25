Лига чемпионов больше не будет транслироваться на «Матч ТВ». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый Спорт».

По сведениям источника, с нового сезона показ Лиги чемпионов в России будет осуществляться в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не может договориться о покупке прав на показ самого престижного клубного европейского турнира.

Стоит сказать, что на данный момент Okko транслирует испанскую Ла Лигу, чемпионат Саудовской Аравии, Кубок профессиональной лиги Аргентины и многие другие футбольные турниры. Помимо этого, у Okko есть права на трансляции баскетбола, тенниса, биатлона и других видов спорта.