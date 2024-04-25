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Лига чемпионов

«Матч ТВ» лишился Лиги чемпионов — источник слухи

25 Апреля 2024 • 15:45 Комментировать (2)

Лига чемпионов больше не будет транслироваться на «Матч ТВ». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый Спорт».

По сведениям источника, с нового сезона показ Лиги чемпионов в России будет осуществляться в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не может договориться о покупке прав на показ самого престижного клубного европейского турнира.

Стоит сказать, что на данный момент Okko транслирует испанскую Ла Лигу, чемпионат Саудовской Аравии, Кубок профессиональной лиги Аргентины и многие другие футбольные турниры. Помимо этого, у Okko есть права на трансляции баскетбола, тенниса, биатлона и других видов спорта.

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Комментарии (2) Все комментарии
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sierge
25 Апреля 2024 в 16:27
у Окко канал узкий, не потянут. Я помню купил подписку на Ла Лигу и на эль классико намертво зависло. Как говорил верховный опять мутко там что-то намутил)
ингерман
25 Апреля 2024 в 16:12
ай а чё дениг нетути? и куды ж оне делися? хе..
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