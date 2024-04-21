«Манчестер Сити» больше всех выиграл в гостях, но вылетел из Лиги чемпионов

В свою решающую стадию входит главный клубный турнир Европы. Коллективы, ведущие борьбу за победу в Лиге чемпионов, вошли в решающую стадию – впереди полуфиналы и финал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех, кто чаще остальных одерживает викторию на чужих полях.

36 гостевых побед

Всего в групповой (8 групп) и финальной стадии плей-офф Лиги чемпионов было одержано 36 побед на чужих полях. На групповой турнир приходится 31 успех. В восьми группах состоялось 96 матчей, и почти в трети из них успех праздновала команда-соперница, выступающая на чужом стадионе. Еще пять «викторий» пришлись на 24 поединка стадии плей-офф в 1/8 и 1/4 финала.

Два клуба прошли групповой турнир со 100%-ным результатом на чужих полях. Признанный лидер немецкого футбола в лице мюнхенской «Баварии» не оставил камня на камне от соперников на их стадионах. На арене «Паркен» был повержен датский «Копенгаген». Причём прима немецкого футбола одержала волевую победу 2:1. Также в концовке матча на «Рамс Парк» был «дожат» стамбульский «Галатасарай» в присутствии почти 52 тысяч зрителей. И в завершение был обыгран «Манчестер Юнайтед». Отметим, что после поражения от немцев на «Олд Траффорд» во второй раз в своей истории «красные дьяволы» заняли последнее место в группе. На своём поле «Бавария» не смогла совладать с датчанами и тем самым повторить успех московского «Спартака» в сезоне-1995/1996, одержав шесть побед на групповой стадии.

Нет равных «Сити»

«Манчестер Сити» подобное повторил. На его пути не стали преградой «Лейпциг» (3:1), щвейцарский «Янг Бойз» (3:1) и сербская «Црвена Звезда» (3:2). Дома также был добыт 100%-ный результат. Приятная традиция – забивать именно три мяча на выезде – перебралась и на стадию плей-офф. Не видавший крупных успехов ФК «Копенгаген» заполучил «трёху» от признанного фаворита, так ведь и уже предупреждённый мадридский «Реал» не смог сохранить свои ворота от напора форвардов с Туманного Альбиона, тоже заполучив три мяча в свои ворота на «Сантьяго Бернабеу». Благо королевский клуб всё-таки выправил ситуацию и в ответной игре отправил англичан досматривать Лигу чемпионов по телевизору после серии пенальти, тем самым избавив европейские клубы от позора на своих стадионах. На сегодня «Манчестер Сити» во всех пяти играх забивал по три мяча, и только мадридский «Реал» избежал домашнего поражения.

Стоит отметить и «ПСЖ», ставший единственным клубом, который включил «гостевой» режим в матчах на выживание. Две гостевые победы позволили Килиану Мбаппе и его партнёрам пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

Гостевые победы клубов в Лиге чемпионов

Клуб Гостевые победы в групповой стадии Гостевые победы в стадии 1/8 и 1/4 финала Гостевых побед всего «Манчестер Сити» 3 1 4 «Бавария» 3 – 3 «Реал» (Мадрид) 2 1 3 «Наполи» 2 – 2 «Боруссия» (Дортмунд) 2 2 4 «РБ Лейпциг» 2 – 2 «ПСЖ» – 2 2

Константин Лицин