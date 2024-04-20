Гвардиола объяснил, почему его не разочаровал вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед полуфиналом Кубка Англии против «Челси». «Горожане» сыграют спустя три дня после вылета из Лиги чемпионов – в среду команда Гвардиолы уступила «Реалу» по пенальти.

«Вылет из Лиги чемпионов? Я не был разочарован. Когда команда играет хорошо, ты не можешь чувствовать разочарования. Это футбол, это жизнь», - сказал Гвардиола BBC Sport.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Манчестер Сити» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Победитель дуэли в финале Кубка Англии сыграет либо против «Манчестер Юнайтед», либо против «Ковентри».