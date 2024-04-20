Павлюченко назвал две команды, которые выйдут в финал Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, какие клубы видит в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

«Когда смотрел «Манчестер Сити» - «Реал», я сказал, кто из них выиграет, тот возьмёт Лигу чемпионов. Получается, «Реал». Я вижу «Боруссию» в финале. «ПСЖ» мне вообще не понравился», - передает слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинале мадридский «Реал» встретится в мюнхенской «Баварией», а дортмундской «Боруссии» будет противостоять «ПСЖ».

В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», победивший в финале миланский «Интер» со счетом 1:0.