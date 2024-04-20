Гвардиола рассказал, что думает у неудачном пенальти Бернарду Силвы

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о неудачном пенальти Бернарду Силвы в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Португалец исполнил удар паненкой, который легко взял Андрей Лунин.
«Бернарду не забил, но ничего страшного. Такое случается. Выходить на серию пенальти – большая ответственность. Я никогда никого не буду судить. Только уважение», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что поединок в Манчестере завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «Реала» - 4:3.
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