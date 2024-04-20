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Лига чемпионов

Лунин получил важную подсказку перед серией пенальти в матче с «Манчестер Сити»

20 Апреля 2024 • 08:54 Комментировать

На этой неделе состоялся ответный поединок ¼ финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Игровое время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее были футболисты «королевского» клуба.

Героем серии 11-метровых стал вратарь «сливочных» Андрей Лунин, который парировал два удара «горожан». Во время инструктажа тренер вратарей «Реала» дал подсказку подопечному, что кто-то из футболистов «Манчестер Сити» исполнит удал паненкой. Им оказался португалец Бернарду Силва. Лунин предугадал задумку полузащитника и поймал мяч.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет против мюнхенской «Баварии».

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