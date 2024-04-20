Гвардиола назвал компонент, в котором «Реал» лучше «Манчестер Сити»

«Реал» отлично сыграл в обороне. Мадридцы очень долго защищались. Моя команда на такое не способна. «Сити» не смог бы много минут держать оборону в своей штрафной, мы в этом не сильны. Хочу отдать должное «Реалу». В следующий раз мы постараемся сыграть лучше», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.