Гвардиола назвал компонент, в котором «Реал» лучше «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре мадридского «Реала» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Реал» отлично сыграл в обороне. Мадридцы очень долго защищались. Моя команда на такое не способна. «Сити» не смог бы много минут держать оборону в своей штрафной, мы в этом не сильны. Хочу отдать должное «Реалу». В следующий раз мы постараемся сыграть лучше», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.
Напомним, что ответная встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Реала» - 4:3.
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