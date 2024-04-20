Кунде высказался о конфликте Гюндогана и Араухо

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о конфликте между одноклубниками Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо после ответной встречи с «ПСЖ» (1:4) в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«В раздевалке все спокойно. Мы пообщались между собой и закрыли этот вопрос. Думаю, Гюндоган не хотел обвинить Араухо. Рональд понял это, поэтому конфликт исчерпан. Мы всегда будем едины, как при поражениях, так и при победах», - передает слова Кунде DAZN.

Напомним, что в середине первого тайма Араухо получил красную карточку за фол последней надежды. После этого «Барселона» посыпалась и пропустила четыре гола.