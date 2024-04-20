Гвардиола: «После матча с «Реалом» я поблагодарил всех своих игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что был благодарен команде за усилия в матче с мадридским «Реалом».

«Горожане» вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «сливочным» в серии послематчевых пенальти. Английский гранд владел ощутимым игровым преимуществом в ответной домашней встрече, но не смог вырвать победу и избежать серии одиннадцатиметровых.

«После матча с «Реалом» я сказал «спасибо» всем игрокам нашей команды. Мы должны с уважением относиться к профессии, к работе, которую проделывают игроки», – сказал в интервью BeanymanSports Гвардиола в преддверии полуфинала Кубка Англии против «Челси».