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Лига чемпионов

Гюндоган: «Это нормально проиграть в четвертьфинале Лиги чемпионов»

19 Апреля 2024 • 23:49 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ

Хавбек каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался насчёт вылета своей команды из Лиги чемпионов.

«Это нормально, что может случиться такой матч, как с «ПСЖ». Это нормально, особенно с учётом того, что в нашей команде есть молодые, быть может, не очень опытные игроки. Тем более когда речь идёт о плей-офф», — приводит слова Гюндогана COPE.

В первом четвертьфинале против «ПСЖ» «сине-гранатовые» одержали выездную победу 3:2.

Коллектив Хави Эрнандеса была разгромлена на своём поле со счётом 1:4. В первом тайме красную карточку получил центральный защитник Рональд Араухо.

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