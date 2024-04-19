Гюндоган: «Это нормально проиграть в четвертьфинале Лиги чемпионов»

Хавбек каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался насчёт вылета своей команды из Лиги чемпионов.

«Это нормально, что может случиться такой матч, как с «ПСЖ». Это нормально, особенно с учётом того, что в нашей команде есть молодые, быть может, не очень опытные игроки. Тем более когда речь идёт о плей-офф», — приводит слова Гюндогана COPE.

В первом четвертьфинале против «ПСЖ» «сине-гранатовые» одержали выездную победу 3:2.

Коллектив Хави Эрнандеса была разгромлена на своём поле со счётом 1:4. В первом тайме красную карточку получил центральный защитник Рональд Араухо.