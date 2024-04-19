Ривалдо не думает, что Гвардиола вернётся в «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо не думает, что Хосеп Гвардиола вернётся к «сине-гранатовым» в ближайшее время.

«Полагаю, единственный реальный шанс – это когда он захочет вернуться домой и наслаждаться семейной жизнью, что проще для него в Барселоне, и в то же время сможет тренировать команду», – передаёт слова бывшего футболиста Betfair.

Ранее Гвардиола тренировал каталонский клуб, который привёл к большим победам.

Испанский специалист считается новатором в своём деле, многие копируют схемы Хосепа.