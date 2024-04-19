Гюндоган помирился с Араухо

Конфликт между футболистами «Барселоны» Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо исчерпан, сообщает COPE. Игроки спокойно поговорили на сегодняшней тренировке команды.

Напомним, что Араухо получил прямую красную карточку в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». На тот момент каталонцы вели 1:0. Этот результат выводил команду Хави в полуфинал. После удаления парижане смогли четырежды огорчить Марка-Андре тер Штегена и выбили испанцев из турнира.

Действия Араухо вызвали шквал критики со стороны Гюндогана. Позже немцу пришлось публично пообещать, что он обсудит с партнёром по команде сложившуюся ситуацию. Отметим, что первый матч «Барселона» выиграла со счётом 3:2.