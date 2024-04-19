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Гюндоган помирился с Араухо

19 Апреля 2024 • 21:26 Комментировать (1)
Барселона
1:4
ПСЖ

Конфликт между футболистами «Барселоны» Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо исчерпан, сообщает COPE. Игроки спокойно поговорили на сегодняшней тренировке команды.

Напомним, что Араухо получил прямую красную карточку в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». На тот момент каталонцы вели 1:0. Этот результат выводил команду Хави в полуфинал. После удаления парижане смогли четырежды огорчить Марка-Андре тер Штегена и выбили испанцев из турнира.

Действия Араухо вызвали шквал критики со стороны Гюндогана. Позже немцу пришлось публично пообещать, что он обсудит с партнёром по команде сложившуюся ситуацию. Отметим, что первый матч «Барселона» выиграла со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Лига Чемпионов Илкай Гюндоган Рональд Араухо ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Kononets86
19 Апреля 2024 в 22:15
Гюндоган в первую очередь виноват вместе с Левандовским в проигрыше команды. Это бездарь, который непонятно чем занимается на поле. Именно поэтому его и отпустили из МС. Если бы он делал то, что должен делать, то Барселона бы не проиграла.
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