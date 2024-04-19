Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов

Игрок «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов.

Как информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), француз забил мяч во втором матче четвертьфинала турнира с «Барселоной» (4:1). Вместе с парижским клубом он вышел в полуфинал ЛЧ.

В то же время на награду претендовали: хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт, полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих и хавбек Федерико Вальверде из «Реала».

Добавим, что в нынешнем сезоне Дембеле, которому 26 лет, провёл 36 встреч за парижан во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и 14 ассистами.