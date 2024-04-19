Бубнов: «Лунин творил чудеса в матче с «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре украинского вратаря Андрея Лунина в ответном матче с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Андрей - лучший футболист матча, но это говорит о том, что его партнеры сыграли не на максимум. Вратарь мадридцев творил чудеса. Удивляло спокойствие, особенно в моменте с пенальти Силвы», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Реала» - 4:3. В активе Лунина два отбитых удара.