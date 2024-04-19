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Лига чемпионов

Михаил Кержаков объяснил, зачем смотрит Лигу чемпионов

19 Апреля 2024 • 12:50 Комментировать

Голкипер «Зенита Михаил Кержаков внимательно следит за матчами Лиги чемпионов и оценивает не только действия своих коллег по амплуа. В этом он признался в интервью «РБ Спорт».

«Не только за вратарями слежу, но и за действиями команд», - рассказал Кержаков.

С марта 2022 года российские клубы не имеют права играть в еврокубках по решению УЕФА. С тех пор команды выступали лишь в предсезонных коммерческих турнирах или проводили товарищеские встречи.

В полуфиналах Лиги чемпионов-2023/2024 сыграют мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Финал турнира пройдёт 1 июня в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити».

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