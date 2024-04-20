Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов

Стадия четвертьфиналов Лиги чемпионов завершена, и теперь на победу в турнире осталось четыре претендента. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ранжирует шансы этих команд.

Почему в четвертьфинал прошли именно эти четыре команды

Наверно, если вспоминать ощущения после жеребьёвки четвертьфиналов Лиги чемпионов, то тогда казалось, что дальше пройдут другие команды. Уж две-то точно. «Атлетико» на бумаге казался более сильной командой, чем «Боруссия», а «Арсенал» получил «Баварию», где не всё гладко. Многие думали, что и «Манчестер Сити» всё же мощнее «Реала». На деле же дальше прошли другие.

Эпоха «Реала» времён Анчелотти и Зидана окончательно заставляет менять афоризм Линекера, что в футбол играют 22 человека, а побеждают «сливочные». «Горожане» были интереснее, но какая-то невероятная уверенность мадридцев заставляет ломаться лучших. Даже промах опытного Модрича в первом ударе серии одиннадцатиметровых не подкосил. У «Реала» есть то, что просто не поддаётся анализу.

Победа «Баварии» над «Арсеналом» – это наглядная демонстрация того, что значит в футболе опыт. Этим же можно объяснить успех «ПСЖ» с «Барселоной», особенно после домашнего поражения. Коллективы с более опытными тренерами, с игроками, которые играли на этих стадиях, действовали против тех, кто нервничал. Показательно, что судьбу противостояний решили индивидуальные ошибки.

Во всё вышеописанное не ложится успех «Боруссии», но он и самый неожиданный. Пожалуй, в противостоянии со «шмелями» как раз всё решила исключительно футбольная составляющая. «Атлетико» оказался банально хуже готов физически. В Мадриде команда могла всё завершить разгромом, но не забила моменты, подсела и пропустила. В Дортмунде «матрасники» нашли в себе силы отыграться с 0:2, но затем снова «сдулись».

Фавориты полуфиналов очевидны

Если на стадии четвертьфиналов в целом пары были равными, то в полуфиналах фавориты выглядят более явными. Всё идёт к довольно символичному противостоянию. Килиан Мбаппе должен свой последний матч в футболе провести с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов против «Реала» – клуба, в который собирается перебраться летом.

Что должно помешать французам выйти в финал, непонятно вообще. «Боруссия» залезла слишком далеко для своего уровня игры. В свою очередь Луис Энрике выстроил в «ПСЖ» интересную команду, которая уже не зависит от Мбаппе. В конце концов Килиан провалил (ну, или как минимум не был заметен) матчи с «Барселоной», но парижане справились. Чтобы дортмундцы добились успеха, должно случиться чудо. С другой стороны, «Боруссия» показывает в этом сезоне удивительную живучесть. Как будто отданное в прошлом сезоне чемпионство дало прививку несгибаемости. Рационально объяснить потенциальный успех «шмелей» в этой паре нельзя будет, но четвертьфиналы показали, что метафизика в нынешнем розыгрыше не менее важна.

«Реал», в свою очередь, фаворит пары с «Баварией», но не настолько безоговорочный. Все уверенно говорят, что мюнхенцы в кризисе, но по метрикам они играют лучше, чем в прошлом году. В Германии они проиграли чемпионство не потому, что были плохи, а просто «Байер» феноменален. Как опередить в таблице команду, которая просто не проигрывает? В общем, «Бавария» не так плоха, как кажется. Что касается проблем внутри коллектива, то их можно задвинуть на второй план. Футболисты могут быть недовольны Тухелем, но тренер уходит, а тут до трофея осталось три матча, ради чего и можно сконцентрироваться. Хотя фаворит всё же «Реал», уж слишком уверенно мадридцы исполняют идеи тренера.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

После четвертьфиналов говорилось, что противостояние «Манчестер Сити» и «Реала» является скрытым финалом. В этой логике именно мадридцы выглядят главным претендентом на успех. В любом случае сами четвертьфиналы подтвердили эту логику. «Реал» в обоих матчах показал футбол высочайшего класса, причём разный по направленности. Если дома мадридцы больше играли от себя, то в Манчестере – от соперника.

Что должно случиться, чтобы «Реал» не выиграл? «Бавария» в силах собраться, и Тухель, и многие футболисты знают, как выигрывать главный еврокубок, а Кейн, у которого такого опыта нет, имеет невероятное желание. У «ПСЖ» есть гений Мбаппе, который умеет в решающие моменты включаться.

Эмоционально же хочется, чтобы Марко Ройс за все свои мучения и неудачи был вознагражден. Жаль, что эта сказка почти несбыточная. Кроме же чуда, «Боруссии» надеяться не на что.

Роман Андреев