Булыкин прокомментировал победу «Баварии» над «Арсеналом»

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о победе мюнхенской «Баварии» над лондонским «Арсеналом» (1:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Победа «Баварии» не была ожидаема. Но у нее не очень дела в чемпионате, и она приложила все усилия, чтобы хорошо сыграть в Лиге чемпионов, порадовать болельщиков. И у них это получилось», - передает слова Булыкина «Газета.Ru».
По итогам двух матчей «Бавария» отпраздновала победу с общим счетом 3:2. В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Томаса Тухеля встретятся с мадридским «Реалом».
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