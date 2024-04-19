Булыкин прокомментировал победу «Баварии» над «Арсеналом»

«Победа «Баварии» не была ожидаема. Но у нее не очень дела в чемпионате, и она приложила все усилия, чтобы хорошо сыграть в Лиге чемпионов, порадовать болельщиков. И у них это получилось», - передает слова Булыкина «Газета.Ru».