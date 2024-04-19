Бубнов - о звезде «Манчестер Сити»: «Над ним будут смеяться и обвинять во всех смертных грехах»

Экс-защитник «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о неудачном пенальти полузащитника Бернарду Силвы в послематчевой серии с мадридским «Реалом».

«11-метровые не забивают даже суперзвeзды. Бернарду ждут тяжелые времена. Наверняка над ним сейчас будут смеяться и обвинять во всех смертных грехах», - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что португальский полузащитник несильно пробил по центру ворот. Голкипер «Реала» Андрей Лунин остался на месте и легко поймал удар звездного игрока. «Манчестер Сити» проиграл серию пенальти со счетом 3:4 и вылетел из турнира.