Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о серии пенальти в ответном матче с «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Испанцы выиграли 4:3 и прошли в следующую стадию турнира.
«Футболисты говорили мне, что хотят выиграть. Лунин заявил, что готов отбивать… В итоге все получилось. Мы отлично исполнили пенальти, и я был очень удивлен Рюдигером. В нынешнем сезоне у нас не всегда складывается с пенальти, но в этот раз все прошло хорошо», - передает слова итальянского тренера Mundo Deportivo.
В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией».
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