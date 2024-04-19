Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити»

«Футболисты говорили мне, что хотят выиграть. Лунин заявил, что готов отбивать… В итоге все получилось. Мы отлично исполнили пенальти, и я был очень удивлен Рюдигером. В нынешнем сезоне у нас не всегда складывается с пенальти, но в этот раз все прошло хорошо», - передает слова итальянского тренера Mundo Deportivo.