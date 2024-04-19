Бубнов оценил футбол в матче «Манчестер Сити» и «Реала»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение об ответном поединке между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» (1:1, 3:4 пен.) в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Сити» и «Реал» - две сильнейшие команды Европы, продемонстрировавшие запредельный уровень. Было противостояние футбольных гроссмейстеров, в котором преуспел тренер испанского коллектива», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что в первом матче команды расписали результативную ничью со счетом 3:3.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридскому клубу будет противостоять мюнхенская «Бавария», победившая «Арсенал».