Булыкин: «Магия «Реала» помогла победить «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» смотрелся очень хорошо. Я думал, что они победят. Но есть магия «Реала», которая опять им помогла, и они прошли. Очень удачно сложилось, но таков футбол - он непредсказуем», - передает «Газета.Ru» слова Булыкина.