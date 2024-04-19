Булыкин: «Магия «Реала» помогла победить «Манчестер Сити»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о выходе мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей «королевский» клуб победил «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» смотрелся очень хорошо. Я думал, что они победят. Но есть магия «Реала», которая опять им помогла, и они прошли. Очень удачно сложилось, но таков футбол - он непредсказуем», - передает «Газета.Ru» слова Булыкина.
По сумме двух матчей «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 4:4. В серии пенальти точнее оказались игроки мадридского гранда – 4:3. За выход в финал Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти поборются с мюнхенской «Баварией».
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