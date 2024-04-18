Винисиус — о выходе «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов: «Кажется, это легко»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее мадридский клуб по сумме двух встреч переиграл «Манчестер Сити». В последней игре против англичан бразилец отметился результативной передачей, он ассистировал своему соотечественнику Родриго Гоэсу.

«Вот мы и попали в четвёрку лучших команд Европы!!! Снова!!! Кажется, это легко», — написал футболист в соцсетях.

Добавим, что коллектив итальянского специалиста Карло Анчелотти за выход в финал турнира поборется с немецкой «Баварией». Первая встреча между коллективами запланирована на 30 апреля в Мюнхене (Германия).

Также сегодня, 18 апреля, стало известно, что Ла Лига перенесла матч первенства страны «Реал» - «Реал Сосьедад» из-за участия мадридцев в Лиге чемпионов.

